Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
domenica 21 dicembre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
© Getty Images
© Getty Images
© BARTOLETTI
© Getty Images
© LAPRESSE
© LAPRESSE
© BARTOLETTI
© Getty Images
© BARTOLETTI
© Getty Images
© BARTOLETTI
© BARTOLETTI
© BARTOLETTI
© BARTOLETTI
© BARTOLETTI
1 di 16

Pagelle Lazio, tutti i voti della partita contro la Cremonese: Pedro inefficace, Cataldi non stop

Ecco i voti ai ragazzi di Sarri dopo lo 0-0 dell’Olimpico (di Carlo Roscito)

Per approfondire