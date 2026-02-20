Corriere dello Sport.it
Chiudi menu
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Chiudi menu
Corriere dello Sport.it
Login
registrati
abbonati
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
venerdì 20 febbraio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Accedi
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Accedi
Foto
Calcio
Serie A
Lazio
© LAPRESSE
© Getty Images
© Getty Images
© LAPRESSE
© LAPRESSE
© Getty Images
© ANSA
© BARTOLETTI
© BARTOLETTI
© LAPRESSE
© BARTOLETTI
© BARTOLETTI
Precedente
Successivo
1 di 13
Cagliari-Lazio, la probabile formazione di Sarri
I possibili undici titolari che il tecnico potrebbe schierare nella sfida con i rossoblù
Pubblicato il
20 febbraio 2026, 09:53
Per approfondire
Lazio
Le pagelle di Lazio-Atalanta: Taylor a tutto campo, Zalewski il migliore
Lazio
Lazio, la protesta dei tifosi continua: le foto dell'Olimpico vuoto durante la sfida contro l'Atalanta
Lazio
Lazio-Atalanta, la formazione ufficiale di Sarri
Coppa Italia
Infortunio durante Bologna-Lazio: Pedro esce in lacrime