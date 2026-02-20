Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
venerdì 20 febbraio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
© LAPRESSE
© Getty Images
© Getty Images
© LAPRESSE
© LAPRESSE
© Getty Images
© ANSA
© BARTOLETTI
© BARTOLETTI
© LAPRESSE
© BARTOLETTI
© BARTOLETTI
1 di 13

Cagliari-Lazio, la probabile formazione di Sarri

I possibili undici titolari che il tecnico potrebbe schierare nella sfida con i rossoblù

Per approfondire