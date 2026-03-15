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Leao stizzito dopo il cambio: Allegri e Maignan provano a calmarlo
L'attaccante del Milan sostituito al 66' della sfida persa contro la Lazio: la sua reazione non è delle migliori
Pubblicato il
15 marzo 2026, 22:55
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