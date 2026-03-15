Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
domenica 15 marzo 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
1 di 13

Leao stizzito dopo il cambio: Allegri e Maignan provano a calmarlo

L'attaccante del Milan sostituito al 66' della sfida persa contro la Lazio: la sua reazione non è delle migliori

Per approfondire