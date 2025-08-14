Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
abbonatiLeggi il giornale

Naviga le sezioni

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyCondizioni generaliNote legaliPubblicità
Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI
Live
ABBONATI Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATILeggi il giornale
© FOTO MOSCA
© FOTO MOSCA
© LAPRESSE
© LAPRESSE
© LAPRESSE
© Getty Images
© FOTO MOSCA
© Getty Images
© LAPRESSE
© LAPRESSE
© LAPRESSE
© LAPRESSE
© Getty Images
© FOTO MOSCA
1 di 22

Lukaku calcia il pallone e crolla a terra: infortunio muscolare durante Napoli-Olympiacos

L'attaccante belga si fa male durante l'amichevole contro i greci nell'ultimo giorno di ritiro a Castel di Sangro: Conte in ansia

Per approfondire