Corriere dello Sport.it
Chiudi menu
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Chiudi menu
Corriere dello Sport.it
Login
registrati
abbonati
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
sabato 31 gennaio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Accedi
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Accedi
Foto
Calcio
Serie A
Napoli
© ANSA
© ANSA
© ANSA
© LAPRESSE
© ANSA
© LAPRESSE
© ANSA
© FOTO MOSCA
Precedente
Successivo
1 di 39
Di Lorenzo, infortunio shock: le foto mentre lascia il campo in barella e il gesto di Conte
Il capitano del Napoli atterra male e il ginocchio fa un movimento innaturale: ecco la sequenza
Pubblicato il
31 gennaio 2026, 18:41
(Aggiornato il 31 gennaio 2026, 19:07)
Per approfondire
Napoli
Il Napoli vince ma è sempre più emergenza: i tifosi si sfogano sui social con meme e ironie
Napoli
Napoli, l'omaggio speciale alla memoria di Rocco Commisso: tutte le foto
Napoli
Napoli-Fiorentina, la formazione ufficiale di Conte
Champions League
Napoli-Chelsea, le pagelle degli azzurri: Juan Jesus due macchie, Vergara da sogno