© ANSA
© Getty Images
© AS Roma via Getty Images
© LAPRESSE
© AS Roma via Getty Images
© BARTOLETTI
© AS Roma via Getty Images
© AS Roma via Getty Images
© BARTOLETTI
© BARTOLETTI
© BARTOLETTI
© BARTOLETTI
© LAPRESSE
© Inter via Getty Images
© LAPRESSE
© Inter via Getty Images
© Inter via Getty Images
© LAPRESSE
© Inter via Getty Images
© Inter via Getty Images
© Getty Images
© LAPRESSE
© Inter via Getty Images
© LAPRESSE
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Roma-Inter, le probabili formazioni di Gasperini e Chivu
Ecco l'undici scelto dai rispettivi tecnici per il big match all'Olimpico