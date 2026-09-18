© ANSA
© Getty Images
© AS Roma via Getty Images
© LAPRESSE
© AS Roma via Getty Images
© BARTOLETTI
© AS Roma via Getty Images
© AS Roma via Getty Images
© BARTOLETTI
© BARTOLETTI
© BARTOLETTI
© BARTOLETTI
© LAPRESSE
© Inter via Getty Images
© LAPRESSE
© Inter via Getty Images
© Inter via Getty Images
© LAPRESSE
© Inter via Getty Images
© Inter via Getty Images
© Getty Images
© LAPRESSE
© Inter via Getty Images
© LAPRESSE

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Roma-Inter, le probabili formazioni di Gasperini e Chivu

Ecco l'undici scelto dai rispettivi tecnici per il big match all'Olimpico

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Addio a Sandro Mazzola, uno dei più grandi di sempre. L'ultima intervista al nostro giornale: "Come brilla la mia Inter a due stelle"
L'INTERVISTA

Addio a Sandro Mazzola, uno dei più grandi di sempre. L'ultima intervista al nostro giornale: "Come brilla la mia Inter a due stelle"

Così Sandro ha celebrato il ventesimo scudetto arrivato grazie al successo nel derby contro il Milan nel 2024

Ettore IntorciaEttore Intorcia
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Corriere dello Sport
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