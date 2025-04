Precedente Successivo 1 di 7

Hummels, una passeggiata in centro a Roma con la fidanzata influencer: cosa hanno comprato

Il difensore tedesco passeggia per le strade della Capitale in compagnia della fidanzata, la modella ed influencer 25enne Nicola Cavanis. I due hanno fatto tappa al negozio Gucci e ad un Roma Store in centro città