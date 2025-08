© AS Roma via Getty Images © AS Roma via Getty Images © AS Roma via Getty Images © BARTOLETTI © AS Roma via Getty Images © BARTOLETTI © LAPRESSE Precedente Successivo 1 di 8

Da El Shaarawy a Cristante e Pellegrini: chi sarà il nuovo capitano della Roma in base alle presenze

Gasperini ha sempre assegnato la fascia a chi vanta il maggior numero di apparizioni, come ha confermato dal ritiro giallorosso in Inghilterra: "Uno schema che ha sempre funzionato. I capitani sono 7 o 8, spero diventino 15 o 20". Vediamo chi sono i calciatori in lizza per la fascia