Chiudi menu
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
abbonati
Leggi il giornale
Naviga le sezioni
Segui le Dirette
Live
I nostri social
Facebook
Instagram
Twitter
Telegram
Continua ad esplorare
Contattaci
Faq
RSS
Mappa del Sito
La Redazione
Edizione Digitale
Abbonamenti
Faq
Cookie Policy
Privacy Policy
Condizioni generali
Note legali
Pubblicità
Chiudi menu
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Login
registrati
abbonati
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI
Live
ABBONATI
Leggi il giornale
Cerca
Accedi
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI
Leggi il giornale
Cerca
Accedi
Foto
Calcio
Serie A
Roma
© AS Roma via Getty Images
© AS Roma via Getty Images
© AS Roma via Getty Images
© AS Roma via Getty Images
Precedente
Successivo
1 di 5
Roma, Pellegrini torna in gruppo: le foto del suo primo allenamento con Gasperini
Il centrocampista giallorosso, possibile partente, ha svolto la seduta con i compagni dopo tre mesi di stop, guidato per la prima volta del nuovo tecnico
Per approfondire
Roma, ripresa degli allenamenti a Trigoria: da Dybala a Wesley, tutte le foto
Roma, le pagelle contro il Bologna: Wesley il migliore, Ferguson vivace