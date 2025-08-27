Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
abbonatiLeggi il giornale

Naviga le sezioni

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyCondizioni generaliNote legaliPubblicità
Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI
Live
ABBONATI Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATILeggi il giornale
© AS Roma via Getty Images
© AS Roma via Getty Images
© AS Roma via Getty Images
© AS Roma via Getty Images
1 di 5

Roma, Pellegrini torna in gruppo: le foto del suo primo allenamento con Gasperini

Il centrocampista giallorosso, possibile partente, ha svolto la seduta con i compagni dopo tre mesi di stop, guidato per la prima volta del nuovo tecnico

Per approfondire