Corriere dello Sport.it
Chiudi menu
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Chiudi menu
Corriere dello Sport.it
Login
registrati
abbonati
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
giovedì 18 dicembre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Accedi
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Accedi
Foto
Calcio
Serie A
Roma
Precedente
Successivo
1 di 19
Lino Banfi in visita a Trigoria: quante risate con Gasperini e i giocatori della Roma
Il popolare attore, grande tifoso giallorosso, ha ricevuto una calorosa accoglienza da parte di tutta la squadra (foto asroma.com)
Pubblicato il
17 dicembre 2025, 21:02
Per approfondire
Roma
Pagelle Roma, tutti i voti della partita contro il Como
Roma
La Roma batte il Como di corto muso: le ironie social su Gasperini
Roma
Dal selfie di Wesley sotto la Sud all'urlo di Gasperini: la festa della Roma sotto la curva
Roma
Wesley stende il Como ed esulta con la Dybala Mask: la reazione dei giocatori della Roma