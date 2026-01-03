Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
sabato 3 gennaio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
1 di 19

La bellissima accoglienza dei tifosi dell'Atalanta a Gasperini prima della sfida con la Roma 

Il tecnico giallorosso salutato da tutto lo stadio durante il riscaldamento delle due squadre

Per approfondire