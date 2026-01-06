Corriere dello Sport.it
Chiudi menu
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Chiudi menu
Corriere dello Sport.it
Login
registrati
abbonati
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
mercoledì 7 gennaio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Accedi
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Accedi
Foto
Calcio
Serie A
Roma
© Getty Images
© AS Roma via Getty Images
© AS Roma via Getty Images
© LAPRESSE
© Getty Images
© Getty Images
© Getty Images
© AS Roma via Getty Images
© AS Roma via Getty Images
© LAPRESSE
© LAPRESSE
© AS Roma via Getty Images
© Getty Images
© AS Roma via Getty Images
© AS Roma via Getty Images
© Getty Images
Precedente
Successivo
1 di 17
Pagelle Lecce-Roma: Cristante immarcabile, Dybala magico. Koné, corsa e affanni
I giudizi sulla prova dei giallorossi di Gasperini, vittoriosi per 2-0 a Lecce (di Giorgio Marota)
Pubblicato il
6 gennaio 2026, 23:15
(Aggiornato il 6 gennaio 2026, 23:28)
Per approfondire
Roma
Ferguson e Dovbyk decidono Lecce-Roma: i tifosi scatenati con le ironie social
Roma
Gaspar e Cristante, nervi tesi: rissa e giallo pesante per il centrocampista di Gasperini
Roma
Roma, la formazione ufficiale di Gasperini contro il Lecce
Roma
Gasperini perde contro l'Atalanta: la Roma nel mirino delle ironie sul web