Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
domenica 8 febbraio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
© BARTOLETTI
© Getty Images
© LAPRESSE
© ANSA
© Getty Images
© LAPRESSE
© BARTOLETTI
© LAPRESSE
© AS Roma via Getty Images
© ANSA
© AS Roma via Getty Images
© Getty Images
1 di 13

Le probabili formazioni di Roma-Cagliari: Gasperini subito con Zaragoza

Il tecnico giallorosso potrebbe regalare l'esordio dal primo minuto al nuovo acquisto

Per approfondire