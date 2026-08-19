© AS Roma via Getty Images
© AS Roma via Getty Images
© AS Roma via Getty Images
© AS Roma via Getty Images
© AS Roma via Getty Images
© AS Roma via Getty Images
© AS Roma via Getty Images
© AS Roma via Getty Images
© AS Roma via Getty Images
© AS Roma via Getty Images
© AS Roma via Getty Images
© AS Roma via Getty Images
© AS Roma via Getty Images
© AS Roma via Getty Images
© AS Roma via Getty Images
© AS Roma via Getty Images
© AS Roma via Getty Images
© AS Roma via Getty Images
© AS Roma via Getty Images
© AS Roma via Getty Images
© AS Roma via Getty Images
© AS Roma via Getty Images
© AS Roma via Getty Images
© AS Roma via Getty Images
© AS Roma via Getty Images
© AS Roma via Getty Images
© AS Roma via Getty Images
© AS Roma via Getty Images
© AS Roma via Getty Images
© AS Roma via Getty Images
© AS Roma via Getty Images
© AS Roma via Getty Images
© AS Roma via Getty Images
© AS Roma via Getty Images
© AS Roma via Getty Images
© AS Roma via Getty Images
© AS Roma via Getty Images
© AS Roma via Getty Images
© AS Roma via Getty Images
© AS Roma via Getty Images
© AS Roma via Getty Images
© AS Roma via Getty Images
© AS Roma via Getty Images
© AS Roma via Getty Images
© AS Roma via Getty Images
© AS Roma via Getty Images
© AS Roma via Getty Images
© AS Roma via Getty Images
© AS Roma via Getty Images
© AS Roma via Getty Images
© AS Roma via Getty Images
© AS Roma via Getty Images
© AS Roma via Getty Images
© AS Roma via Getty Images
© AS Roma via Getty Images
© AS Roma via Getty Images
1 di 57
Rodrigo Mora show con il pallone a Trigoria: il primo allenamento con Dybala, Castro e Soulé
Il nuovo acquisto della Roma ha svolto oggi la sua prima seduta con i giallorossi, per preparare l'esordio in campionato di lunedì sera contro la Fiorentina. Tutte le foto