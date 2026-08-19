© AS Roma via Getty Images
© AS Roma via Getty Images
© AS Roma via Getty Images
© AS Roma via Getty Images
© AS Roma via Getty Images
© AS Roma via Getty Images
© AS Roma via Getty Images
© AS Roma via Getty Images
© AS Roma via Getty Images
© AS Roma via Getty Images
© AS Roma via Getty Images
© AS Roma via Getty Images
© AS Roma via Getty Images
© AS Roma via Getty Images
© AS Roma via Getty Images
© AS Roma via Getty Images
© AS Roma via Getty Images
© AS Roma via Getty Images
© AS Roma via Getty Images
© AS Roma via Getty Images
© AS Roma via Getty Images
© AS Roma via Getty Images
© AS Roma via Getty Images
© AS Roma via Getty Images
© AS Roma via Getty Images
© AS Roma via Getty Images
© AS Roma via Getty Images
© AS Roma via Getty Images
© AS Roma via Getty Images
© AS Roma via Getty Images
© AS Roma via Getty Images
© AS Roma via Getty Images
© AS Roma via Getty Images
© AS Roma via Getty Images
© AS Roma via Getty Images
© AS Roma via Getty Images
© AS Roma via Getty Images
© AS Roma via Getty Images
© AS Roma via Getty Images
© AS Roma via Getty Images
© AS Roma via Getty Images
© AS Roma via Getty Images
© AS Roma via Getty Images
© AS Roma via Getty Images
© AS Roma via Getty Images
© AS Roma via Getty Images
© AS Roma via Getty Images
© AS Roma via Getty Images
© AS Roma via Getty Images
© AS Roma via Getty Images
© AS Roma via Getty Images
© AS Roma via Getty Images
© AS Roma via Getty Images
© AS Roma via Getty Images
© AS Roma via Getty Images
© AS Roma via Getty Images

1 di 57

Rodrigo Mora show con il pallone a Trigoria: il primo allenamento con Dybala, Castro e Soulé

Il nuovo acquisto della Roma ha svolto oggi la sua prima seduta con i giallorossi, per preparare l'esordio in campionato di lunedì sera contro la Fiorentina. Tutte le foto

Da non perdere

Roma, ecco Mora a Trigoria: la nuova maglia, i sorrisi e le foto di Totti
Entusiasmo, sorrisi e primi autografi in aeroporto: Mora è sbarcato Roma
Quando Rodrigo Mora fece impazzire Celik e Baldanzi: il pallone nascosto e quello sguardo di Dybala...
Hummels fa una sorpresa alla Roma: il difensore tedesco saluta Dybala e i suoi ex compagni

Dalla Home

Chi è Bamba Dieng, il nuovo attaccante della Lazio: Lotito pesca tra gli svincolati
Calciomercato in diretta Lazio, ora di confronti
"Il mio idolo", Rodrigo Mora è già pazzo di Dybala: la prima intervista da giocatore della Roma
Vicario, uno da Juve: "Realizzo il mio sogno da bambino, mi ispiro a Buffon e ho una missione"
Vicario alla Juve, è ufficiale Vicario è arrivato a Torino
Quanto è costato Rodrigo Mora alla Roma: le vere cifre e la spiegazione del comunicato del Porto
Marota - ZucchelliMarota - Zucchelli
Gli arbitri della prima giornata di Serie A Rodrigo Mora per la Roma ha rifiutato tutto
Corriere dello Sport
Abbonati ora a €0,99Leggi il giornale