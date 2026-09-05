© LAPRESSE
© LAPRESSE
© AS Roma via Getty Images
© AS Roma via Getty Images
© LAPRESSE
© LAPRESSE
© LAPRESSE
© AS Roma via Getty Images
© LAPRESSE
© AS Roma via Getty Images
© LAPRESSE
© LAPRESSE
© AS Roma via Getty Images
© LAPRESSE
© LAPRESSE
© AS Roma via Getty Images
© LAPRESSE
© AS Roma via Getty Images
© LAPRESSE
© AS Roma via Getty Images
© LAPRESSE
© ANSA
© BARTOLETTI
© ANSA
© ANSA
© AS Roma via Getty Images
© LAPRESSE
© AS Roma via Getty Images
© ANSA
© ANSA
© AS Roma via Getty Images
© ANSA
© AS Roma via Getty Images
© ANSA
© AS Roma via Getty Images
© BARTOLETTI
© BARTOLETTI
© AS Roma via Getty Images
© AS Roma via Getty Images
© LAPRESSE
© LAPRESSE
© LAPRESSE
© LAPRESSE
© LAPRESSE
© LAPRESSE
© LAPRESSE
© LAPRESSE
© LAPRESSE
© LAPRESSE
1 di 50
Roma, è qui la festa: l'Olimpico impazzisce con Gasperini e la squadra. È delirio sotto la curva Sud
I giallorossi festeggiano senza freni dopo la vittoria all'ultimo respiro contro l'Atalanta di Sarri: il tecnico tra i più felici