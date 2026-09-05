© LAPRESSE
© LAPRESSE
© AS Roma via Getty Images
© AS Roma via Getty Images
© LAPRESSE
© LAPRESSE
© LAPRESSE
© AS Roma via Getty Images
© LAPRESSE
© AS Roma via Getty Images
© LAPRESSE
© LAPRESSE
© AS Roma via Getty Images
© LAPRESSE
© LAPRESSE
© AS Roma via Getty Images
© LAPRESSE
© AS Roma via Getty Images
© LAPRESSE
© AS Roma via Getty Images
© LAPRESSE
© ANSA
© BARTOLETTI
© ANSA
© ANSA
© AS Roma via Getty Images
© LAPRESSE
© AS Roma via Getty Images
© ANSA
© ANSA
© AS Roma via Getty Images
© ANSA
© AS Roma via Getty Images
© ANSA
© AS Roma via Getty Images
© BARTOLETTI
© BARTOLETTI
© AS Roma via Getty Images
© AS Roma via Getty Images
© LAPRESSE
© LAPRESSE
© LAPRESSE
© LAPRESSE
© LAPRESSE
© LAPRESSE
© LAPRESSE
© LAPRESSE
© LAPRESSE
© LAPRESSE

1 di 50

Roma, è qui la festa: l'Olimpico impazzisce con Gasperini e la squadra. È delirio sotto la curva Sud

I giallorossi festeggiano senza freni dopo la vittoria all'ultimo respiro contro l'Atalanta di Sarri: il tecnico tra i più felici

Da non perdere

Pagelle Roma-Atalanta: Soulé il migliore, Hermoso croce e delizia. Carnesecchi un muro
Cardiopalma Roma, la vittoria in extremis contro l'Atalanta esalta i tifosi e scatena le ironie social
Roma-Atalanta, le formazioni ufficiali di Gasperini e Sarri
Roma, quindici esterni d'attacco trattati: la lista completa

Dalla Home

Gasperini: "Vittorie così sono dei segnali". Poi si regala una battuta sulla camicia....
Chiara ZucchelliChiara Zucchelli
Rivivi Roma-Atalanta D'Amico sul mercato della Roma
Cardiopalma Roma, la vittoria in extremis contro l'Atalanta esalta i tifosi e scatena le ironie social FOTO
Sarri e il "caso" dell'auricolare non indossato: "Avremmo voluto fare un'intervista più completa"
Roma-Atalanta 2-1 Gasperini dopo Roma-Atalanta 2-1: "Vittorie così sono dei segnali"
La resa di Sarri: "La Roma mi ha impressionato, lotterà per il titolo"
Chiara ZucchelliChiara Zucchelli
Roma-Atalanta, rivivi il match Sarri "intimorito" da Malen
Corriere dello Sport
Abbonati ora a €0,99Leggi il giornale