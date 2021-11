Precedente Successivo 1 di 9

Vidal, continua la “Pandita-passione”: la sua tuta è uguale all’auto

Il centrocampista dell’Inter e il suo celebre “Pandino”, detto "Pandita" sono ancora comparsi al centro sportivo Suning. Il cileno ha posato per i fotografi sfoggiando un look verde speranza in assoluta sintonia con la vettura Fiat."Mood Pandita", scrive su Twitter Arturo