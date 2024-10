Parigi, qui e ora: Velasco firma l’oro del volley

Un giovanotto di 72 anni, che salta per il campo con il tricolore sulle spalle abbracciando tutti . Julio Velasco giura che l’oro del volley femminile, il primo vinto dalla nostra pallavolo, non è una “vendetta” per l’argento maschile di Atlanta 1996. Quando la generazione di fenomeni che vinceva in lungo e in largo si fermò a un passo dalla gloria. Quello per lui resta un argento vinto (“che non è stato celebrato come meritava”). Da lì ha cominciato il suo lungo girovagare tra calcio (Lazio e Inter) e l’amata pallavolo senza distinzioni: settori giovanili, club, fino alla nazionale femminile presa in corsa neanche un anno fa portandola all’oro olimpico . Ha dato valore a tutte le persone che ha incontrato lungo il suo cammino: pensate a un qualsiasi ct del calcio che lasciata la nazionale maschile sceglie di lavorare con l’Under 21, poi con una squadra di club fino a sedere sulla panchina della nazionale femminile portandola dove non era mai stato nessuno.

Le massime di Julio

Un’impresa o forse la naturale celebrazione del percorso di un uomo straordinario, fedele a se stesso, di una cultura spropositata, arrivato in Italia poco più che ragazzo e diventato il punto di riferimento della pallavolo italiana e non solo. Ha dispensato massime che sono entrate nel nostro modo di parlare e vivere lo sport, facendo della capacità di persuasione la sua regola aurea. Tutti noi possiamo ripetere le sue frasi a eff etto (gli occhi di mucca, chi vince festeggia chi perde spiega, il qui e ora su cui tanto ha insistito durante i Giochi di Parigi) ma la differenza vera la fa lui, la sua credibilità e il suo spessore. È vero - sempre per citarlo - che l’allenatore non fa piuttosto convince a fare, ma dall’altra parte il messaggio viene recepito perché la persona che lo dice è credibile. E qualsiasi cosa dica o faccia Velasco, è sempre credibile.

Velasco, le chiavi per l'oro

Nel giro di pochi mesi ha rimesso insieme i cocci di una nazionale sulla carta fortissima ma non più squadra. Si è circondato delle persone giuste al posto giusto («Mai scelto gli amici, ma chi ritenevo migliore in un ruolo specifico»), chiamando al suo fianco Bernardi, uno di quelli che ad Atlanta 1996 era in campo, e Barbolini. Ha conservato il buono della gestione Mazzanti (come la logistica di Parigi: niente villaggio olimpico per evitare distrazioni, meglio l’albergo) reinserito Paola Egonu all’interno delle dinamiche di squadra, parlandole in modo adulto, forte della sua esperienza: «C’è il personaggio Egonu e l’atleta. Distinguere i due aspetti e fare in modo che il primo non travolga tutto è la chiave». Paola ha ascoltato, capito e cambiato marcia. La gestione di quella che poi è diventata la miglior giocatrice dell’Olimpiade, la sua alternanza con Antropova (altra chiave del successo di Parigi che non è stata celebrata come meritava) è stata magistrale. Così come riuscire a mettere ai margini il pericolo numero uno di una spedizione olimpica: l’ansia da prestazione. Il “qui e ora” è stato assorbito dalle ragazze praticamente subito, così come l’altro tasto su cui Velasco ha battuto in modo maniacale: l’autonomia nelle scelte («perché in campo sei solo, dalla panchina possiamo urlare qualsiasi cosa ma poi tocca al giocatore che deve sapere come gestire certi momenti senza l’aiuto di nessuno»). Ha funzionato. Il torneo è stato un cammino trionfale: un solo set perso, dominio assoluto fino al capolavoro in finale contro gli Stati Uniti.

Velasco, nuovi obiettivi

Tanto felice quanto esausto subito dopo i Giochi, Velasco ha prima staccato la spina e poi confermato che resterà alla guida della Nazionale anche l’anno prossimo onorando il suo contratto. Diverso il discorso legato a Los Angeles 2028 («perché non sono più un ragazzino che fa programmi a lunga scadenza»), l’idea della pensione di sicuro non gli piace come ricorda spesso citando Clint Eastwood («Non voglio far entrare il vecchio»). Di sicuro sappiamo cosa dirà alle ragazze quando fisserà i nuovi obiettivi: «In questo momento le squadre che abbiamo battuto stanno lavorando sui nostri punti deboli. Dimentichiamo l’oro olimpico e ragioniamo come se avessimo perso, solo così potremo migliorare». Prossima fermata il campionato del mondo.