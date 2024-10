Napoli, De Laurentiis su Conte: "È un leader. E sul calcio italiano e Osimhen..."

È stato tra i primi ad arrivare, Aurelio De Laurentiis. Il presidente del Napoli al Teatro Olimpico per la presentazione di "Eroici", il docufilm sui 100 anni del Corriere dello Sport, non può non parlare di Napoli. Il suo Napoli, ma anche quello di Antonio Conte che ha ridato vita alla squadra campione d'Italia un anno e mezzo fa: "Oggi torniamo a sfidare lo strapotere del Nord, siamo in testa al campionato e vogliamo lottare fino alla fine per regalare gioie e soddisfazioni ai nostri fan. Conte è un leader del calcio, un condottiero unico nel suo genere. Mi piace molto la capacità camaleontica che sa dare alla squadra a seconda dell’avversario e dello svolgimento della partita. La scorsa stagione? Abbiamo avuto il merito, per 14 anni, di essere l'unica squadra italiana sempre in Europa. Non è che tutte le ciambelle nascono con il buco. Ci può essere un momento di pausa, un incidente di percorso, nessuno ha la bacchetta magica". Infine una battuta su Osimhen: "Sta bene? Bene, noi i giocatori quando li prendiamo li valorizziamo anche".