Lotito ricorda il 26 maggio: "La mia prima pagina preferita. E vedrete in futuro"

Il derby è sempre il derby. Lo sa bene Claudio Lotito che, ospite al Teatro Olimpico per i 100 anni del Corriere dello Sport, alla prima di "Eroici" dice: "La prima pagina che conservo più gelosamente? Quella del 26 maggio. Il Corriere dello Sport è la storia di Roma, come lo è la Lazio". La partita con la Juventus si gioca a 680 km di distanza e non è ancora cominciata quando Lotito traccia un bilancio su questo avvio di stagione biancoceleste: "A me interessa che la squadra mantenga questo trend di fame, umiltà e determinazione. Volevamo una squadra seria e un allenatore che sapesse riportare entusiasmo, orgoglio e appartenenza: ora abbiamo tutti questi ingredienti". Tra i progetti in cantiere c’è sempre l’academy per i giovani, un progetto che Lotito coltiva da anni e che ora sembra determinato a realizzare: "Avrà la scuola, lo studentato, la chiesa. Il nostro obiettivo è educare i giovani e coltivarne lo spirito: sarà un’eccellenza. Vedrete".