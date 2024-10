Roma, Vitali assicura: "I Friedkin? Loro impegno sempre maggiore "

Un secolo di Corriere dello Sport, da sempre narratore delle imprese giallorosse. “Un urlo: Roma”, titolavamo il 9 maggio 1983 dopo la vittoria del primo scudetto. “Roma Campione d’Italia” scrivevamo, invece, a caratteri cubitali, il 18 giugno 2001. "Le conservo tutte: sono la memoria storica del nostro club", ha detto l'avvocato Lorenzo Vitali, il manager della Roma che ha presenziato alla presentazione di "Eroici", il docufilm sui 100 anni del Corriere dello Sport, al Teatro Olimpico. Come lui, tanti altri tifosi hanno legato i propri ricordi a quelli della nostra testata. "Mi sento uno di loro da sempre. Un esempio? anche io ad esempio gioco al fantacalcio e sempre stato un attento lettore del Corriere dello Sport anche per questa mia passione privata. Vi svelo un segreto: ho puntato molto su Cristante, la sua costanza di rendimento per me è una certezza". Al popolo romanista Vitali ha promesso che "i Friedkin vogliono continuare a creare una grande società, il loro impegno è ogni giorno sempre maggiore".