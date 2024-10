Che show al Teatro Olimpico per "Eroici": una notte da ricordare

Una storia scritta sulla pelle di milioni di tifosi, un racconto senza tempo che nel tempo è diventato memoria collettiva e sentimento popolare. Cento anni e non sentirli: è la grande avventura del Corriere dello Sport che al Teatro Olimpico di Roma ha appena festeggiato un secolo di vita. Un compleanno speciale celebrato con un docufilm intitolato "Eroici!", come la prima pagina del 12 luglio 1982 che ha fatto registrare 1,7 milioni di copie. La pioggia ha dato tregua, il red carpet è stato un successo così come il docufilm che ha fatto emozionare, ridere, commuovere. C'era il ministro degli esteri Tajani e con lui il presidente del Coni Malagò e Sport e Salute rappresentata dal presidente Mezzaroma e dall'ad Nepi Molineris. C'era la Figc del presidente Gravina, c'erano Luca Cordero di Montezemolo e Zibì Boniek, c'erano De Laurentiis e Lotito e Ghisolfi e l'avvocato Vitali. Napoli, Lazio e Roma rappresentate, così come tutto lo sport italiano. C'erano, per la città di Roma, il sindaco Gualtieri e l'assessore Onorato. C'era la famiglia Amodei, cuore e anima del Corriere dello Sport-Stadio, c'erano i cronisti di ieri e di oggi, in rappresentanza di tutti i colleghi che erano in redazione a lavorare alla carta e al digitale. C'erano, nel film, i campioni che hanno reso epico lo sport italiano e allora, per chi legge, non resta che aspettare: "Eroici", che sarà disponibile sul piccolo e sul grande schermo. Proprio perché è una storia scritta sulla pelle di milioni di tifosi.