Cento anni Corriere dello Sport, Mezzaroma e Nepi: "L'unione dei primi con gli altri"

"Eroici! Italia! L’Oro! È nostra! Prime pagine che mi hanno accompagnato fin dai tempi dall’adolescenza. Cento anni di Storia dello sport, scritta rigorosamente con la S maiuscola perché il Corriere dello Sport ne è un protagonista assoluto. Ha attraversato e raccontato un secolo di sport con competenza e passione divenendone al tempo stesso testimone e attore. Voglio dire anche grazie a chi ogni giorno da cento anni è riuscito, proprio grazie al racconto sportivo, a portare tantissimi italiani a fare sport. Ed è questa la medaglia più bella". È con queste parole che Marco Mezzaroma, presidente di Sport e Salute, ha celebrato i cento anni del Corriere dello Sport. Presente alla prima di "Eroici", al teatro Olimpico, ha voluto ribadire l'importanza di un quotidiano che racconta non solo le gesta dei grandi campioni ma anche l'importanza che l'esempio può dare a chi si approccia allo sport. "Cento anni attraverso i quali ogni giorno con passione e amore il Corriere dello Sport ha raccontato non solo le gesta dei grandi campioni ma anche il singolo gesto di chi lo sport lo pratica solo per passione - sottolinea l'ad di Sport e Salute, Diego Nepi Molineris -. E magari proprio leggendo le imprese dei primi ha cominciato a correre, a saltare, a giocare a calcio o a basket. Ecco la forza del Corriere dello Sport è stata proprio quella di unire i “primi” con tutti gli altri, non lasciando nessuno fuori".