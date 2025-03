Tomba, il nuovo re dello sci

Bologna, 15 marzo 1995 . L’Italia dello sci aspetta da vent’anni un nuovo re. Da Gustav Thoeni e Piero Gros nessun azzurro ha più alzato al cielo la Coppa del Mondo generale . Poi arriva lui, il ragazzo di Castel de’ Britti, esplosivo, spettacolare, indomabile. Alberto Tomba , la “Bomba”, che trasforma le piste in palcoscenici e le gare in show indimenticabili. Quello per lui è il giorno della consacrazione: senza scendere in pista, diventa il nuovo campione del mondo di sci alpino . Non servono altri colpi di scena, l’epilogo arriva quasi in sordina. A Bormio si corre la discesa libera, Tomba è spettatore. L’ultimo rivale, Marc Girardelli , chiude solo 17°. Game over. Sono le 13:32, in quel momento la Coppa è sua. Due decenni dopo l’ultima vittoria italiana, un’altra leggenda si prende il trono. E lo fa a modo suo: con numeri da fuoriclasse assoluto.

Rockstar

L’inverno 1994-95 è un tour de force trionfale. Tomba non vince, domina. Dall’apertura a Tignes fino alle tappe leggendarie di Kitzbühel, Wengen, Alta Badia. Undici vittorie, otto consecutive. Una stagione irripetibile, che lo trasforma in un’icona. Ogni manche è un assolo di potenza e follia, ogni gara una sceneggiatura perfetta da film hollywoodiano. A Lech, nello slalom speciale, scrive una delle pagine più incredibili della sua carriera: incrocia le punte degli sci, sembra spacciato, ma si rialza con un colpo di reni impossibile e taglia il traguardo per primo. Il pubblico impazzisce, lui si batte il dito sulla tempia: “Sono pazzo!”. Ma è solo genio puro. Poi c’è la liberazione dell’Alta Badia, il gigante che gli mancava da tre anni. Un successo che festeggia con una capriola nella neve, davanti a migliaia di tifosi in delirio. È l’immagine più bella del suo trionfo: l’uomo che si diverte mentre scrive la storia.

Spettatore

Quella Coppa del Mondo è il sigillo su una carriera straordinaria. Un trofeo inseguito a lungo, sfuggito per anni, ma che finalmente si piega al suo talento. Quando l’aritmetica lo proclama campione, Tomba non è nemmeno in gara. È a Milano, a casa della sua fi danzata dell’epoca Martina Colombari. Gli basta aspettare e poi lasciarsi travolgere dall’abbraccio di un Paese intero. Il 15 marzo 1995 non è solo il giorno di un trionfo. È quello in cui Alberto Tomba diventa leggenda.