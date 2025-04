Diego, il sorpasso scudetto

Il campionato viveva un testa a testa serratissimo tra il Napoli di Albertino Bigon e il Milan di Arrigo Sacchi. La leggenda narra che al Dall’Ara fossero presenti ottomila tifosi azzurri. Probabilmente erano molti di più, forse il doppio. Il 22 aprile 1990, penultima giornata della Serie A 1989-90, è una data scolpita nella storia del Napoli e del calcio italiano. L’undici guidato da Diego Armando Maradona travolge il Bologna per 4-2, mettendo un’ipoteca decisiva sul secondo scudetto. È il giorno dell’ultimo gol su azione in campionato del Pibe de Oro, un gioiello indimenticabile: il numero 10 riceve palla su rimessa laterale sulla fascia destra, si libera con un tocco elegante di Villa, si accentra e fa partire un siluro rasoterra di sinistro che trafigge Cusin e si insacca sul palo lontano. Non contento, Maradona firma anche un sublime assist, scorgendo un corridoio perfetto per Alemao, che salta Cusin e completa il poker. L’altro grande protagonista? Careca, capace di segnare dopo appena 3 minuti e poi di servire un passaggio geniale di tacco per Francini.