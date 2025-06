Schiavone riscrive la storia

Il 5 giugno 2010 è una data che il tennis italiano non dimenticherà mai. È il giorno in cui Francesca Schiavone, nata a Milano, cresciuta tra i campetti e le scalate impossibili, ha scritto la pagina più luminosa della nostra storia femminile. A Parigi, nella terra sacra del Roland Garros, è diventata la prima italiana a vincere un torneo dello Slam. Non una finale qualunque, non una partita da pronostico scontato: contro l’australiana Samantha Stosur, ha giocato un match di cuore, coraggio e bellezza, vincendo 6-4, 7-6. Un sogno diventato verità, baciato dal sole parigino.