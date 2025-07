Pablito, l'incubo del Brasile

San Paolo, traffico esagerato. Un italiano, ben vestito, sale su un taxi davanti al suo hotel per andare in centro: si trovava in Brasile per un torneo di beneficenza. Dallo specchietto interno dell’auto parte un gioco di sguardi tra il conducente e il passeggero. «Sei Paolo Rossi? Allora scendi dal mio taxi!». Perché per i brasiliani l’attaccante azzurro era un nemico. O meglio: l’incubo numero uno. Il motivo si legge nel tabellino dei marcatori della partita del Mondiale del 1982: Italia-Brasile 3-2 è segnata dalla tripletta di Paolo Rossi, pupillo di Bearzot, da quel momento diventato per tutti Pablito. Siamo allo stadio di Sarriá di Barcellona, è il 5 luglio 1982. Da un lato c’è il futebol bailado del direttore d’orchestra Telê Santana, dall’altra parte un’Italia operaia, che fino a quel momento non aveva brillato nel torneo. Il Brasile è strafavorito anche perché può contare su Cerezo, Zico, Falcão, Sócrates, Júnior ed Éder. Gli azzurri dopo aver battuto l'Argentina nel girone della morte valido per il secondo turno eliminatorio, hanno però le loro carte da giocarsi per andare in semifinale: Zoff in porta, Oriali sulla linea mediana, la corsa e la qualità di Tardelli e Conti, oltre alla possibilità di contare su difensori come Scirea e Gentile.