Un secolo di sport da rivivere in edicola con le copie anastatiche del Corriere dello Sport-Stadio

Un secolo di emozioni, vittorie e grandi imprese sportive raccontate dalla prima pagina. A partire da domenica 6 luglio, ogni settimana sarà possibile rivivere i momenti che hanno fatto la storia dello sport italiano grazie a “Le copie anastatiche del Corriere dello Sport”: le riproduzioni integrali delle edizioni storiche del quotidiano, distribuite in abbinamento obbligatorio alla copia domenicale. Un viaggio straordinario tra i titoli che hanno fatto battere il cuore degli italiani: da “Eroici!” del 1982, al trionfo Mondiale del 2006, fino all’esaltante vittoria di Euro 2020 e tante altre. Un’occasione unica per collezionare e riscoprire il racconto autentico dello sport, pagina dopo pagina, come allora. La storia siamo noi. Non perderti ogni domenica un pezzo indimenticabile del nostro passato sportivo.

