Presentato il francobollo per i 100 anni del Corriere dello Sport: "Una grande storia italiana"

Emozione e orgoglio: c'è stata questa mattina, nella splendida cornice di Palazzo Piacentini, la cerimonia di presentazione e annullo filatelico del francobollo ordinario appartenente alla serie tematica "Le eccellenze del sistema produttivo e del Made in Italy", dedicato al Corriere dello Sport in occasione dei suoi primi 100 anni. L’evento, presieduto dal Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso , ha visto la partecipazione del direttore del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni , della consigliera di amministrazione dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Flavia Scarpellini, e del responsabile della Filatelia di Poste Italiane, Giovanni Machetti. "La nostra è una grande storia italiana - ha detto il direttore, Ivan Zazzaroni -, da oltre 60 anni saldamente nelle mani della famiglia Amodei. L’editore Roberto Amodei ha avuto il merito di custodirne la tradizione e accompagnarla nel futuro. Questo francobollo è un riconoscimento importantissimo per le donne e gli uomini che da 100 anni lavorano a una testata che rappresenta un'eccellenza privata straordinaria".

Francobollo Corriere dello Sport, le parole del ministro Urso

Grande appassionato di sport, con ciclismo e nuoto in cima alla lista, nel sottolineare l'importanza di uno stile di vita sano e attivo, il ministro Urso ha detto: "Questa emissione è un riconoscimento dovuto a un secolo di storia sportiva e giornalistica: non poteva mancare nel piano filatelico. Il Corriere dello Sport compie 100 anni, un traguardo che segna la storia di una grande testata e, con essa, la memoria del nostro Paese. I francobolli – ha aggiunto il Ministro – sono testimoni di ciò che siamo stati: nell’impresa come nello sport, nella vita sociale, culturale e civile. Ogni piano filatelico è un mosaico, e quest’anno si arricchisce di un tassello prezioso, quello dedicato al primo secolo del Corriere dello Sport”.

Una prima pagina storica

La vignetta riproduce un particolare della prima pagina del Corriere dello Sport che celebrava la vittoria della Nazionale italiana ai Campionati Mondiali di Calcio in Spagna del 1982, uscita in edicola il 12 luglio di quell’anno e considerata tra le più rappresentative del quotidiano sportivo e, in assoluto, dell'editoria italiana. Non a caso il claim che ha accompagnato il racconto del centenario, a partite dal documentario pluripremiato, è stato proprio "Eroici". In alto spicca il logo del centenario del nostro quotidiano. Il bozzetto è stato realizzato dal Centro Filatelico dell’Officina Carte Valori e Produzioni Tradizionali dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., con l’indicazione tariffaria “B”, in 250.020 esemplari. Tutti da collezione, tutti che raccontano un'eccellenza destinata a durare nel tempo. To Be Continued, direbbero i giovani. E il Corriere dello Sport, in fondo, giovane lo è davvero.