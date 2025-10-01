“Una grande storia italiana”, ecco il francobollo dei 100 anni del Corriere dello Sport

Una storia italiana che non smette di stupire ed emozionare. È con questo spirito che ieri il Centenario del Corriere dello Sport ha vissuto un'altra giornata speciale. Nella cornice di Palazzo Piacentini, a due passi da via Veneto, è andata in scena la cerimonia di presentazione e annullo filatelico del francobollo ordinario appartenente alla serie tematica “Le eccellenze del sistema produttivo e del Made in Italy”, dedicato a questo quotidiano in occasione dei suoi primi 100 anni. L’evento, presieduto dal Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha visto la partecipazione del direttore del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni, della consigliera di amministrazione dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Flavia Scarpellini, e del responsabile della Filatelia di Poste Italiane, Giovanni Machetti . «La nostra è una grande storia italiana - ha raccontato il direttore, Ivan Zazzaroni -, da oltre 60 anni saldamente nelle mani della famiglia Amodei. L’editore Roberto Amodei ha avuto il merito di custodirne la tradizione e accompagnarla nel futuro. Questo francobollo è un riconoscimento importantissimo per le donne e gli uomini che da 100 anni lavorano a una testata che rappresenta un'eccellenza dell’imprenditoria privata».

La storia del francobollo

Proprio per questo il Corriere dello Sport ha deciso di celebrare un compleanno così speciale attraverso un claim, “Eroici!” che raccontasse non solo le più grandi imprese dello sport, ma fosse un filo conduttore di una bellissima storia italiana. Ne è convinto anche il ministro Urso. Passeggiando tra i corridoi del ministero, dove è possibile ammirare tanti francobolli simbolo delle eccellenze di questo Paese, grande appassionato di ciclismo e nuoto, spiega: «Questa emissione è un riconoscimento dovuto a un secolo di storia sportiva e giornalistica: non poteva mancare nel piano filatelico. Il Corriere dello Sport compie 100 anni, un traguardo che segna la storia di una grande testata e, con essa, la memoria del nostro Paese. I francobolli sono testimoni di ciò che siamo stati: nell’impresa come nello sport, nella vita sociale, culturale e civile. Ogni piano filatelico è un mosaico, e quest’anno si arricchisce di un tassello prezioso, quello dedicato al primo secolo del Corriere dello Sport».

I dettagli del francobollo: dove trovarlo

Nello specifico, la vignetta riproduce un particolare della prima pagina del Corriere dello Sport che celebrava la vittoria della Nazionale italiana ai Campionati Mondiali di Calcio in Spagna del 1982, uscita in edicola il 12 luglio di quell’anno e considerata tra le più rappresentative del quotidiano sportivo e, in assoluto, dell'editoria italiana. Non a caso il messaggio che ha accompagnato il racconto di questo primo secolo, a partire dal documentario pluripremiato, è stato proprio “Eroici!”. In alto spicca il logo del centenario del nostro quotidiano, mentre il bozzetto è stato realizzato dal Centro Filatelico dell’Officina Carte Valori e Produzioni Tradizionali dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., con l’indicazione tariffaria “B”, in 250.020 esemplari. Tutti da collezione; tutti che raccontano un'eccellenza destinata a durare nel tempo. To Be Continued, direbbero i giovani. E il Corriere dello Sport, in fondo, lo è davvero. «La presentazione - ha spiegato la consigliera Scarpellini - è solo il primo passo, poi ci sarà tutto il percorso di autenticità. Noi siamo molto orgogliosi di realizzare con Poste e Ministero queste piccole grandi opere creative». Il francobollo e i prodotti filatelici correlati, cartoline, tessere e bollettini illustrativi, saranno disponibili presso gli Uffici Postali con sportello filatelico, gli “Spazio Filatelia” di Firenze, Genova, Milano, Napoli, Roma, Roma 1, Torino, Trieste, Verona e sul sito di Poste italiane.