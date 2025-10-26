Lancia Mondiale, i ricordi di Biasion

Esplosione

Con la fine del Gruppo B e l’avvento del Gruppo A, Biasion esplode. Con la Delta 4Wd vince a Montecarlo, poi ancora in Argentina e a Sanremo, è secondo nel Mondiale. Il tempo è maturo per le due stagioni veramente trionfali, quando nel 1988 e nel 1989 vince con la Delta Integrale per due volte il Mondiale e il Safari. Non ce n’è per nessuno: «Con la 4Wd ho vinto subito, ma va anche detto che io ero quello che la conosceva meglio di tutti, perché ho fatto gran parte del lavoro di sviluppo. Lì ci fu anche la polemica con Kankkunen, ma ormai è acqua passata, quel Monte lo avevo dominato ed è stata una gran festa che un pilota italiano fosse tornato a vincerlo dopo tanti anni. Il Mondiale avrei potuto vincerlo già nel 1987 a dire il vero: in Portogallo ero primo e sono rimasto senza benzina in prova speciale, in Grecia dopo aver dominato dall’inizio alla fine, nel trasferimento per andare all’Acropoli si è rotta la turbina. All’Olympus proprio nella prova decisiva mi si è sfilata la pipa di una candela. Alla fine mi sarebbe bastato fare qualche punto al Rac per vincere, ma avevo già fatto tutte le mie gare, a differenza dei miei compagni di squadra e Fiorio decise di non mandarmi. Ma questo non ha fatto altro che buttare benzina sul fuoco della mia voglia di vincere nei due anni successivi, quando ero in un vero e proprio stato di grazia. Due Mondiali e due Safari, il primo dei quali, per me, è stata una vittoria cercata con un lavoro immenso, mesi e mesi in Kenya, con grande tattica e decisioni strategiche che Lancia non avrebbe mai preso. Invece, le scelte fatte da me e Tiziano Siviero, con la messa a punto della macchina e la strategia di gara, ci hanno permesso di vincere e poi ripeterci anche nel 1989. I Mondiali sono stati professionalmente una soddisfazione immensa, ma come pilota e collaudatore, la vittoria del Safari è stata il capolavoro della mia carriera». Adesso che Lancia è tornata, anche Biasion è tornato. Come sta nascendo la nuova Hf Integrale, cosa dobbiamo aspettarci? «Vedo grandi sorrisi, la macchina sta progredendo molto bene. Io l’ho provata in un test, il resto è giusto che ora lo facciano i piloti più giovani e più esperti con le Rally 2. Ma credo proprio che la nuova Ypsilon darà da subito delle belle soddisfazioni».