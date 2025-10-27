Piloti, uomini e moto, la storia infinita

Giacomo Agostini, il più vincente dei piloti delle due ruote e il simbolo leggendario di un movimento: a lui abbiamo chiesto, attraverso un’intervista tutta da leggere, di ripercorrere i momenti più emozionanti, quelli più importanti e anche quelli più difficili, e gli attori che hanno portato il motociclismo ad avere i riflettori del Mondo puntati addosso.

Valentino Rossi, che con le sue gesta, le sue gag a fine gara e il suo sorriso capace di “bucare lo schermo” ha scaldato i cuori delle generazioni più recenti. E che con il suo lavoro ha contribuito a creare una nuova filiera di campioni. Max Biaggi, il primo a entrare nelle “case” degli italiani tra le innumerevoli vittorie in campionati diversi, ospitate in tv e gossip. Ma anche Tony Cairoli, capace con i suoi trionfi e la sua storia personale così particolare di rendere popolare una specialità dura e difficile. Poi Aprilia e Ducati, le Case che anche grazie a piloti come Capirossi, Stoner, Bayliss, Bagnaia e Marquez hanno portato sul tetto del Mondo l’eccellenza italiana a livello costruttivo, tecnologico e industriale.

Non mancano i riferimenti ai piloti, non solo di casa nostra, e agli altri Costruttori capaci di rendere celebre uno degli sport più spettacolari. In queste pagine abbiamo cercato di racchiudere il meglio della storia del motociclismo agonistico, raccontato nel corso dei primi 100 anni di vita del Corriere dello Sport. Il quotidiano che tutte queste storie ha saputo descriverle attraverso le sue colonne nel formato cartaceo e, negli ultimi decenni, anche attraverso le pagine del suo sito internet e dei suoi profili social. Le ripercorriamo insieme, con il contributo delle immagini più significative e dei numeri più importanti, raccontando non solo i risultati sportivi e ciò che si vede in pista ma anche il lato umano dei campioni più amati e quello che hanno rappresentato per la società italiana e per il Paese. Altre storie di piloti vincenti sono lì, dietro l’angolo, pronte per essere svelate agli appassionati nei prossimi anni. E i computer delle nostre redazioni stanno già “scaldando i motori”.