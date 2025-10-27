Da Nuvolari a Taruffi, i pionieri della moto

Ci sono discipline in cui il titolo di campione d’Europa è un riconoscimento importante e altre, come il motociclismo in pista, in cui tale appellativo oggi è relegato nelle retrovie. Eppure, prima della creazione del campionato del mondo nel 1949, che anticipò di un anno la Formula 1, il massimo riconoscimento per un pilota era la conquista del campionato europeo. Istituito nel 1924 dall’allora Fédération Internationale des Clubs Motocyclistes, si disputò a lungo in prova unica, con rotazione della sede di gara. Per la prima edizione fu prescelto il tracciato di Monza: a imporsi nella classe regina, la 500, fu Guido Mentasti con la Moto Guzzi, mentre Jimmie Simpson ebbe la meglio tra le 350 e Maurice Van Geert nella 250. L’anno dopo i campioni d’Europa salirono da tre a quattro per l’introduzione della 175: i piloti di casa fecero tripletta con Mario Vaga nella 175, Mario Revelli nella 500 e nientemeno che Tazio Nuvolari nella 350.