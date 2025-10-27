Diretta Cento anni Corriere dello Sport a Napoli: segui il live con Buffon e Binaghi

CLICCA QUI PER LA DIRETTA VIDEO DELL'EVENTO

19:47

Galliani, Berlusconi e Sacchi

A Monza, una volta, Galliani entrò nello spogliatoio dell’arbitro: “La bellezza del calcio è che la passione e i sentimenti non cambiano con l’età. L’avventura del Milan è iniziata con una genialata di Silvio Berlusconi imprenditore e uomo di calcio che all’epoca prese Arrigo Sacchi che non aveva un passato da calciatore. Avevamo perso con il suo Parma in Coppa Italia. Il primo anno vinse lo scudetto e il secondo anno vinse la Coppa dei Campioni. Nel 1989 diventammo campioni del mondo a Tokyo”. Poi racconta un aneddoto: “Ho sempre dato del lei a Berlusconi, perché lessi una frase di Romiti su Agnelli che diceva che dare del lei ti rende più indipendente. Così, nonostante mi abbia chiesto più volte di dargli del tu, gli ho sempre dato del lei”.



19:44

Galliani e la passione per il calcio

È il turno di Adriano Galliani: “Ho fatto il dirigente perché volevo fare il calciatore, ma non avevo talento. Da piccolo leggevo i giornali sportivi e volevo assolutamente stare nel calcio. All’epoca dicevo che volevo fare il presidente del Monza. Nel 1975 divento uno dei proprietari del Monza e quell’esperienza al Monza mi ha permesso di entrare nel 1986 nel Milan con Berlusconi, che era convinto che avessi fatto l’esperienza giusta per fare l’amministratore delegato. Nel 1956 quando la Fiorentina vinse lo scudetto con Bernardini io andavo a fare il raccattapalle al tennis delle Focette a Forte dei Marmi per dare la pallina ai giocatori della Fiorentina. All’epoca i calciatori non erano famosi come gli attori di Hollywood”.

19:35

Buffon crede nel Mondiale

È il momento di Buffon: “La mia vita è il calcio, devo dire che le mie case sono ben precise (Juve, Parma e Nazionale). Ho vinto tanto, ma non tutto. Alla fine sono una persona felice a prescindere da quello che non ho vinto e che ho perso. Il mio rapporto con il Napoli? C’è stato un momento, quando ho lasciato la Juve e sono andato al Psg. Quando hanno saputo che non avrei smesso, mi hanno contattato. Non ho scelto i soldi, ma ho evitato di fare una piccola stortura. Lo Stadio Maradona? Quando si esalta, l’energia contagia i giocatori e tu capisci che se, mancano dieci minuti, saranno dieci minuti d’inferno anche se per 60 minuti hanno fischiato il Napoli. Questa cosa accade solo al Maradona. Se la Nazionale non andasse al Mondiale non sarebbe giusto prendersela con qualcuno o qualcun altro. Sono un ottimista e sono sicuro che andremo al Mondiale. Gattuso? Sono sicuro che sia la scelta più adatta e funzionale. Per valori umani, tecnici ed empatici è stata la scelta migliore. Lo ridirei a marzo, anche se andasse male e me ne andrei”.

19:23

In collegamento c'è Mourinho

In collegamento video c’è José Mourinho: “Auguri a voi, tanti tanti auguri da parte mia. Non lo dico per la nostra amicizia ma perché dico sempre quello che penso. Tanti auguri perché siete bravi e siete indipendenti. Chi ama lo sport ama l’onestà e il giornalismo con etica. Speravo di poter essere con voi, ma fortunatamente sono tornato al calcio con il Benfica e non posso essere con voi”.

Interviene Galliani: “Io non mi sono mai sentito avversario di José Mourinho. Lo stimo e spero che questa stima sia ricambiata”. Mourinho risponde all'ex ad del Milan: “Io ricordo sempre che nel mio periodo con l’Inter ho vinto e perso contro il Milan, ma Galliani e Berlusconi entravano nello spogliatoio per farci i complimenti e per questo ho tanto rispetto per Adriano”.

Buffon parla a Mourinho: “Tra Juve e Inter non correva un buon sangue. All’epoca avresti voluto ammazzarli sportivamente e poi incontravi in campo José che ti faceva una battuta e ti diceva qualcosa e così non riuscivi ad odiarli”.

Mou risponde a Gigi: “Ho sempre visto la Juve come la Juve anche se all’epoca mia nell’Inter veniva dalla Serie B. E Gigi era tra i più bravi se non il più bravo”.

19:16

Le sfide di Napoli

Ancora Manfredi: “Il nostro stadio del mare che è il nostro magnifico golfo ospiterà l’America’s Cup. È una grande sfida ma la vinceremo. Cosa voglio dire ai napoletani? Di continuare a crederci. Qualche volta è una città che si è un po’ accontentata, invece può essere centrale nel mondo. È una città globale, ma che ha la sua identità”.

19:13

Manfredi e il nuovo stadio

Manfredi parla del nuovo stadio del Napoli: "Col presidente ci confrontiamo spesso. Napoli ha bisogno di uno stadio moderno. Adesso abbiamo il Maradona e stiamo lavorando per ristrutturalo e renderlo compatibile per l’Europeo 2032. De Laurentiis ha l’idea di fare uno stadio nuovo e non sappiamo se faremmo in tempo per gli Europei. Ma l’idea è di dare a Napoli un nuovo stadio".

19:10

Le parole del sindaco Manfredi

Manfredi, sindaco di Napoli, inizia il suo intervento: "Lo sport è grande partecipazione sociale. Se pensiamo a Napoli, pensiamo anche ai ragazzini che giocano a pallone per strada o che fanno vela nel mare di fronte a Napoli. Lo sport è educazione, è anche rivalità, ma con educazione. Per questo il nostro claim per il prossimo anno è ‘lo sport include tutti’. In quattro anni di consiliatura ho visto due scudetti ed è una grande soddisfazione, ma ho anche sudato molto per organizzare due feste. È stato un grande impegno e una straordinaria festa di popolo. Tifavo Juve? Ora tifo molto il Napoli".

19:06

Ecco gli ospiti per il talk

Zazzaroni introduce i sei ospiti per il talk sullo sport: Adriano Galliani, Angelo Binaghi, Gianluigi Buffon, Ferdinando De Giorgi, Tommaso Chieffi e Gaetano Manfredi.

19:04

Inizia la festa dei 100 anni

Il direttore Zazzaroni lancia il video di presentazione del docufilm "Eroici!".

18:59

Sta per iniziare la festa

Il pubblico e gli ospiti sono arrivati al Teatro San Carlo e tra poco inizierà la vera e propria festa per i 100 anni del Corriere dello Sport. Sul palco c'è Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport-Stadio.

18:44

Il francobollo speciale

Poco meno di un mese fa svelato il francobollo per i 100 anni del nostro giornale. Un evento storico: qui tutte le info.

18:26

In video anche due ospiti speciali

Sul palco anche due allenatori di spessore mondiale: Antonio Conte, che invierà un saluto speciale, e José Mourinho, presente in collegamento. Non mancherà infine il contributo delle istituzioni: il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, racconterà l’attuale stagione d’oro della città, dal doppio scudetto conquistato in tre anni al percorso verso Napoli Capitale Europea dello Sport 2026, fino al prestigioso traguardo di ospitare la 38ª edizione dell’America’s Cup nel 2027.

18:10

Gli ospiti della serata

L’evento includerà un talk moderato dal direttore Ivan Zazzaroni, che vedrà la partecipazione di alcune tra le più grandi personalità dello sport italiano.Tra gli ospiti ci saranno Adriano Galliani, Fefé De Giorgi, Angelo Binaghi, Tommaso Chieffi e tanti altri.

18:00

La festa al Teatro San Carlo

Una serata imperdibile al Teatro San Carlo per chiudere le celebrazioni dei 100 anni del nostro giornale. Alle 18:30 il via.

Napoli - Teatro San Carlo