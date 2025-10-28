Corriere dello Sport.it
martedì 28 ottobre 2025
Tutti per 101, il Corriere dello Sport entra nel nuovo secolo

Una serata al teatro San Carlo di Napoli per chiudere le celebrazioni del centenario di fondazione: la festa con i potagonisti dello Sport Italiano
Chiara Zucchelli
4 min
Tags corriere dello sport centenario San Carlo

NAPOLI (dall’inviata) - Si è più tristi perché qualcosa di bello è finito o felici perché si è vissuto? Nel caso del Centenario del Corriere dello Sport vale la seconda ipotesi. La serata di ieri ha racchiuso l’emozione di vedere il San Carlo di Napoli illuminato dai colori e dalle prime pagine storiche di questo quotidiano. Oltre ai vertici aziendali e a una rappresentanza delle donne e degli uomini che ogni giorno lavorano per il Corriere dello Sport, c’erano personalità della cultura, istituzioni e, ancora una volta, i protagonisti dello sport.

Centenario, le emozioni e i protagonisti 

Dopo un esclusivo tour del Teatro, da vivere con gli occhi emozionati di Buffon e lo stupore di Binaghi, gli ospiti sono saliti sul palco per un talk con il direttore, Ivan Zazzaroni. L’idea del direttore marketing, Daniele Quinzi, in sinergia con il comune di Napoli - rappresentato dal sindaco Manfredi e dall’assessora Ferrante - è diventata realtà poco dopo le 18: prima la bellezza dell’arte, poi quella delle grandi imprese sportive. Con due protagonisti a distanza: José Mourinho e Antonio Conte. Gli impegni con Benfica e Napoli non gli hanno permesso di salire sul palco, ma hanno voluto partecipare con un videomessaggio e un collegamento vero e proprio. Conte ha parlato di un quotidiano che da 100 anni racconta «le vicissitudini sportive» e già il termine ti fa capire come viva il calcio. Mourinho, invece, ha parlato di un giornale «indipendente, per questo siete bravi» e lanciato un assist a Binaghi, presidente Fitp: «In Italia manca solo lo Slam di Roma». Mou si è poi rivolto a Galliani: «Lui e Berlusconi vennero a farci i complimenti nello spogliatoio ai tempi dell’Inter: questo fa capire tutto del loro essere uomini di sport». Sport è una parola che ricorre spesso nella notte di Napoli. Perché la città sarà Capitale Europea dello Sport 2026 e poi arriverà l’America’s Cup. Come dice Buffon: «Il Maradona ti fa tremare le gambe. Dopo la Juve venni contattato. Ma scelsi il Psg». Per i soldi, lo incalza col sorriso il direttore Zazzaroni: «No, perché avevo la mia storia in Italia, che era diversa». Storia è un altro termine che ricorre spesso, soprattutto se hai sul palco Adriano Galliani: «Da piccolo leggevo i quotidiani sportivi, volevo fare il giocatore ma non avevo talento e sono diventato dirigente».

Corriere dello Sport, il futuro è oggi

Galliani dice anche che se c’è una persona «che può portarci al Mondiale è proprio Gattuso» mentre De Giorgi, che di ori iridati ne ha 5, si emoziona quando ricorda «la botta (dice proprio così, ndr) che ha dato a tutti Mattarella quando ha voluto al Quirinale i quarti posti olimpici». Per la leggenda della vela, Tommaso Chieffi: «Il Golfo di Napoli è un anfiteatro naturale, sarà pazzesca l’America’s Cup». Tutti applaudono e chissà che prima o poi da queste parti non si veda anche Jannik Sinner: Binaghi ne sottolinea lo spessore umano e morale, il sindaco Manfredi lo aspetta e ribadisce che «servono strutture adeguate. Siamo al lavoro anche per portare Euro 2032 a Napoli». La sala degli specchi si svuota, dopo i brindisi e i saluti. Fuori piove, la città già dorme visto che è lunedì sera. Le luci si spengono. Il presente è già passato, il futuro è oggi: vale per Napoli e per il Corriere dello Sport

© RIPRODUZIONE RISERVATA

