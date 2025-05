La Grande Inter è leggenda

Ci sono notti che l’acqua non lava via. Milano, 27 maggio 1965 . Il cielo rovescia pioggia su San Siro , ma non riesce a spegnere l’incandescenza di una finale destinata a diventare leggenda. L’ Inter di Helenio Herrera , campione d’Europa in carica, affronta il Benfica di Eusebio , gigante del calcio portoghese, nella notte che vale la storia. Ottantamila tifosi sfidano il nubifragio, le pozzanghere, il fango. Ma sanno che stanno per assistere a qualcosa che va oltre il calcio.

Cavalcata

È l’ultima partita di una cavalcata cominciata mesi prima negli ottavi con la Dinamo Bucarest, passata per i quarti con i Rangers di Glasgow e culminata nella leggendaria rimonta sul Liverpool in semifinale: il 3-0 a Milano dopo il 3-1 subìto ad Anfield. Ora l’ultimo ostacolo è il Benfica, squadra esperta, quattro finali nelle ultime cinque edizioni, con un gioco ispirato da Guttmann e illuminato da Eusebio. Herrera lo sa: «Noi siamo veloci, loro no. Ma se il campo è pesante, perdiamo il vantaggio». E il campo è più che pesante. È una trappola d’acqua, una distesa di fango. Si gioca comunque. Al 42’ del primo tempo, il momento che accende l’eternità: lancio lungo di Facchetti, tocco morbido di Corso, scambio con Mazzola, palla per Jair che s’infila sulla destra e calcia di destro. Non è un tiro irresistibile, ma la palla schizza, Costa Pereira prova la presa, e invece gli passa tra le gambe. È gol. L’urlo di San Siro squarcia la notte, l’Inter è avanti.

Apoteosi

Il secondo tempo è un’agonia epica. Pereira si fa male, non può essere sostituito: in porta ci va Germano, difensore. Il Benfica, in dieci, si riversa in avanti, ma trova un muro: Guarneri, Picchi, Burgnich, Sarti. Il portiere nerazzurro è monumentale su Eusebio, che danza sul fango ma non sfonda. L’Inter resiste. Triplice fischio. Ancora campione d’Europa. Due anni di fila. Dal Real Madrid ai lusitani: i giganti cadono davanti alla Grande Inter. È la notte dell’apoteosi. La squadra di Herrera è ormai leggenda. Sarti, Burgnich, Facchetti, Bedin, Guarneri, Picchi, Jair, Mazzola, Peirò, Suarez, Corso: undici nomi scritti per sempre nella storia del calcio europeo. San Siro canta, la città esplode, piazza Duomo si riempie fi no all’alba. La pioggia, preziosa alleata sul campo, a quel punto è solo una dolce compagna della grande festa.