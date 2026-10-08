L'emozionante lettera social di Messi: Cristiano Ronaldo risponde con un messaggio bellissimo

Il valore di una sana rivalità si riconosce nel rispetto, nonostante anni - decenni - di sfide, battaglie per il primato, palloni d'oro da conquistare, trofei da esibire in bacheca. Messi e Ronaldo hanno rappresentato uno di quei dualismi epici dello sport che rimarranno per sempre il tratto distintivo di un'intera epoca. Hanno segnato una generazione calcistica, forse due, senza mai far mancare rispetto e sportività reciproci. Fino all'ultimo. Fino all' addio di Leo alla nazionale dell'Argentina , che segna la fine di un'era. E che meritava l'affetto che ha ricevuto, sia dai compagni di squadra sia dai tifosi sia dai rivali di sempre, in primis Cristiano Ronaldo.

Messi: "L'Argentina già mi manca, ma ho preso la decisione giusta"

Messi, dopo il commosso saluto in campo alla fine dell'ultima partita giocata con l'Argentina, ha scritto una lettera social per tutti i suoi fan, per fissare le parole più sentite di un addio così emozionante. "Ieri è stata la mia ultima partita e già mi manca indossare questa maglia. So di aver preso la decisione giusta. È stato un viaggio incredibile, pieno di gioie e anche di un po' di tristezza, ma so che ogni passo che ho fatto è stato degno. E ho molte cose da dire", così inizia il messaggio su Instagram di Leo. Che poi prosegue: "È impossibile per me esprimere tutto ciò che provo con le parole o in un post. Questo viaggio sarebbe stato impossibile senza la mia famiglia, che è sempre stata al mio fianco e mi ha sostenuto, specialmente nei momenti difficili, quando avevo più bisogno. Anche i miei amici sono stati imprescindibili, così come tutti i compagni di squadra che ho avuto e gli allenatori, sono stati essenziali".

Messi e l'omaggio toccante a Maradona

Messi, poi, ha parlato anche di Maradona: "Non voglio dimenticare Diego, che ha messo il nostro paese dove meritava di essere e, come sempre dico, so che ci ha aiutato dal cielo standoci vicino, in ogni passo che abbiamo fatto. Grazie ai club per cui ho giocato, per aver sempre rispettato i miei sentimenti e per avermi permesso di dedicarmi al mio Paese quando si trattava di indossare la maglia della Selección. E, naturalmente, grazie a Dio: senza la Sua guida e volontà non avremmo neppure sognato di arrivare fin qui. Sono grato. Vi voglio molto bene, mi mancherete e sarò sempre grato per essere stati al nostro fianco, al mio fianco".