La natura torna al centro: 3 giorni nel verde a Roma

ROMA - Lo slogan è “La natura torna al centro” e punta a incuriosire un pubblico sempre più ampio. La Conserva della neve quest’anno punta a stupire nella sua eccezionale location, ovvero quelli che erano i giardini di Palazzo Corsini alla Lungara a Roma, l’Orto Botanico, uno dei più suggestivi del nostro Paese. Dal 20 al 22 settembre, all’interno del Museo Orto Botanico di Roma, si rinnova il tradizionale appuntamento con La Conserva della Neve, arrivata alla sua diciassettesima edizione, mostra-mercato florovivaistica che ospita vivai da collezione scelti tra i migliori del panorama italiano ed europeo.

Personaggi internazionali tra artisti, studiosi e architetti del paesaggio, animeranno la kermesse che parla al mondo del verde, con espositori che arriveranno a Roma da tutto il mondo. Per tre giorni il verde sarà protagonista: si potranno acquistare piante, trovare tutte le novità del settore e scambiare informazioni difficilmente reperibili nei circuiti tradizionali. Quest’anno la manifestazione darà speciale rilievo alla botanica con conferenze e presentazioni di libri. Conferenze e lezioni aperte avranno luogo nell’Aranciera situata vicino alla Fontana dei Tritoni.

Nel programma: venerdì 20 alle ore 17, presentazione del libro della collana “Sulla via delle Grandi Giardiniere d’Italia - Itinerari botanici”; sabato 21 alle ore 11,30, presentazione del libro “Il giardino pigro”; sabato 21 alle ore 17 Dialoghi su “I segreti della vita oltre Fibonacci” condotti dall'ing. Francesco De Santis; domenica 22 alle ore 11,30: presentazione del libro “Le piante della luce”. I girasoli che ruotano la testa per seguire il percorso del sole, i rami dell’edera che si arrampicano su un vecchio muro, il nostro basilico che sporge le foglie verso il punto più caldo della terrazza: ogni pianta passa la sua intera vita a cercare la luce. La sente, la riconosce, sa come trovare quella migliore. Quanto tempo passiamo noi, ogni giorno, a pensare a ci che mangiamo, a ci che beviamo, all’aria che respiriamo? Quanto tempo dedichiamo, invece, all’elemento che ci permette di vivere? La luce non è solo calore, gusto, colori: è vita. Questo volume scritto dal professor Maurizio Grandi rappresenta uno studio innovativo che spiega come riappropriarci della luce e dei suoi benefici.

Tra le associazioni presenti alla mostra, sono particolarmente coinvolgenti le iniziative proposte dall’U.M.A.O. e dall’Associazione Italiana Donne dellOlio. Durante la manifestazione, accanto alle informazioni sugli oli extravergini, presenterà minicorsi di assaggio continuati per tutta la durata della mostra anche di formaggi e olive da tavola. Tra un assaggio e l’altro sono previsti anche dei giochi sensoriali. L’Associazione Nazionale Donne dellOlio con l’Associazione Olio di Puglia Dialoghi Fluidi, nel pieno rispetto delle proprie mission, hanno ideato e sviluppato una serie di giochi che permetteranno di capire come sia facile e divertente mettere alla prova le proprie capacità, avvicinandosi al mondo dell’olio. Previste anche attività ludiche per bambini e adulti sul riciclo creativo di carta e plastica, laboratori su foglie e come realizzare un campione di erbario. Si potranno effettuare visite guidate.

Orari di apertura dalle 9 alle 19.30. Biglietto 10 euro, bambini fino a 13 anni ingresso gratuito. La mostra si può visitare anche su Facebook.