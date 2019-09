Nazionale Under 23 femminile, raduno a Roma

ROMA - E' cominciato il primo raduno della stagione della Nazionale Under 23 femminile. Da domenica 29 settembre al 2 ottobre si svolgerà uno stage presso il Mancini Park Hotel di Roma. Il tecnico Jacopo Leandri ha convocato 23 calciatrici di età compresa tra i 18 e i 22 anni. Tutte inserite in pianta stabile nei rispettivi club di Serie A, le ragazze sono monitorate costantemente anche dalla Ct della Nazionale maggiore Milena Bertolini, che guarda all’Under 23 come ad un prezioso bacino cui attingere per gli impegni nelle qualificazioni al prossimo Campionato Europeo.

Ecco l’elenco delle convocate:

Portieri: Roberta Aprile (FC Inter), Noemi Fedele (Fiorentina Women’s), Alessia Piazza (AC Milan);

Difensori: Maria Luisa Filangeri (Sassuolo), Martina Lenzini (Sassuolo), Beatrice Merlo (FC Inter), Vanessa Panzeri (Juventus), Tecla Pettenuzzo (AS Roma), Alice Tortelli (Fiorentina Women’s), Valery Vigilucci (Fiorentina Women’s);

Centrocampiste: Arianna Caruso (Juventus), Camilla Labate (Sassuolo), Cecilia Prugna (Empoli Ladies), Valentina Puglisi (Tavagnacco), Alice Regazzoli (FC Inter), Erika Santoro (Sassuolo), Flaminia Simonetti (Empoli Ladies);

Attaccanti: Sara Baldi (Hellas Verona Women), Agnese Bonfantini (AS Roma), Sofia Cantore (Hellas Verona Women), Maria Teresa Pandini (FC Inter), Martina Piemonte (Real Betis), Elisa Polli (Tavagnacco).

Staff - Allenatore: Jacopo Leandri; Vice allenatore: Viviana Schiavi; Segretario: Alessandra Savini Nicci; Preparatore dei portieri: Mattia Volpi; Preparatore atletico: Federico Pannoncini; Medico: Pierpaolo Rota; Fisioterapista: Emanuele Provini.