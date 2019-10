A Velletri e Morlupo sport utile e in piazza

ROMA - Ancora due eventi di sport per tutti, inclusivo e gratuito, in programma nel fine settimana per il progetto “CONI e Regione, compagni di sport”, promosso da CONI Lazio e Regione Lazio e realizzato in la collaborazione con le amministrazioni cittadine, le federazioni, gli enti di promozione e le società sportive del territorio.

Sabato 19 ottobre nella Casa circondariale di Velletri si svolgerà “Sport senza Confini”, una giornata di socialità per i detenuti. S'inizierà alle 11 con una sfida calcistica contro le barriere dell'isolamento che vedrà coinvolti i detenuti e una rappresentativa di personaggi dello spettacolo del Gruppo Idee. Il match rientra in una più ampia iniziativa del Gruppo Idee denominata “Love Cup”, un format di calcio-spettacolo ma anche un contenitore di attività artistiche, sportive e di intrattenimento. Il CONI Lazio promuoverà la sua partecipazione con “Sport senza Confini”, il progetto volto al sociale e alle minoranze. I detenuti coinvolti, infatti, sono gli stessi che partecipano al progetto "Lo Sport entra nelle Carceri”, che per il secondo anno consecutivo è stato attivato in questo istituto penitenziario con due corsi di attività in palestra e uno di calcio dove i detenuti vengono seguiti da gruppo di tecnici qualificati laureati in Scienze Motorie e Sportive. Al termine della partita, poi, ci saranno uno spettacolo di cabaret, un terzo tempo in stile rugbistico e la premiazione.

Domenica 20 ottobre, invece, dalle 10 alle 18, l’appuntamento è con “Sport in Piazza” a Morlupo, nella centrale Piazza Diaz. Una giornata di sport gratuito per tutti, con il villaggio allestito dal CONI Lazio che ospiterà 12 discipline sportive: ciclismo, rugby, arti marziali, pallavolo, pugilato, pallacanestro, tiro a segno, canottaggio, pesistica, badminton, scherma e scacchi. Sarà un'occasione per i cittadini per trascorrere una giornata all'insegna del benessere fisico e della socialità, grazie anche agli istruttori delle federazioni sportive, enti di promozione e associazioni del territorio che li assisteranno per l'intera giornata nel provare le varie discipline.