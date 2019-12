Sport senza Frontiere, domani a Roma

2342 inserimenti sportivi dal 2012, 29 discipline sportive praticate, 42 nazionalità differenti dei bambini, 131 le società sportive della rete solidale. Sono solo alcuni dei numeri. E anche di questo si parlerà domani a Roma (alle 19, presso il Wegil) con il contributo della Regione Lazio. Un evento bello targato Sport senza Frontiere, l'hashtag dell'evento #SSFCHAMPIONS 2019, no differences just sport. Una serata all’insegna dello sport, quello solidale, lo sport che da anni Sport Senza Frontiere porta nelle periferie, nelle famiglie in difficoltà, nei campi rom, nei centri d’accoglienza, nelle case famiglia, nelle scuole, nelle carceri. “Lo sport libera tutti” è lo slogan dell'associazione che si occupa di integrazione sociale attraverso la pratica sportiva di minori in situazioni di disagio socio economico e a rischio emarginazione.

L’evento vedrà la partecipazione di tanti campioni dello sport che con Stefano Meloccaro, giornalista di Sky sport, si alterneranno per consegnare il premio #SSFCHAMPIONS 2019 a all’azienda che si è distinta per il suo impegno nei confronti dei progetti della onlus e a quelle persone e associazioni che con il loro impegno, hanno dato un aiuto significativo affinchè le idee diventassero azioni. Un premio speciale andrà anche ad alcuni bambini di Sport Senza Frontiere come Manuel di Napoli, provetto campione regionale di Triathlon. Ci sarà anche spazio per la musica con gli Ariko Manera resi famosi da X Factor.