AIDS e altre malattie sessualmente trasmissibili nel nuovo millennio

Le malattie sessualmente trasmissibili rappresentano un importante problema di sanità pubblica in tutto il mondo: il numero di nuovi casi ogni anno è in continuo incremento a causa della maggiore mobilità e dell’aumento della tendenza ad avere rapporti sessuali con più partner, ma soprattutto a causa di un’inefficace prevenzione e di carenza di informazione scientifica corretta: spesso infatti non se ne parla in famiglia per la naturale propensione a tacere su argomenti considerati imbarazzanti, e in molte scuole mancano momenti di confronto su questi argomenti. La disinformazione provoca paura, e la paura stigmatizzazione, contribuendo ad una visione distorta delle MST. È importante perciò avere chiari i rischi reali e le modalità di prevenzione, per poter condurre una vita sessuale più serena e consapevole.

I dati

Dai dati del sistema di sorveglianza coordinato dall'Istituto Superiore di Sanità (ISS) emerge che il numero di nuovi casi di MST (escludendo HIV) tra il 1991 e il 2015 in Italia è stato di 115.207 e l'età media dei soggetti ammalatisi di 32 anni. Il 70,6% dei casi di MST è stato diagnosticato in uomini. Secondo le stime dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), più di un milione di persone contrae una MST ogni giorno.

Oltre 20 diverse malattie

La scienza ha ufficialmente certificato l'esistenza di oltre 20 diverse malattie sessualmente trasmissibili. Alcune di esse sono particolarmente temute in quanto possono causare sterilità, danni al feto per le donne in stato di gravidanza e, nei casi più gravi, la morte dell'individuo affetto.

Le MST spesso si presentano in maniera aspecifica, ad ogni modo le manifestazioni più frequenti sono: secrezioni genitali, dolore e bruciore alla minzione, dolore pelvico, lesioni e prurito ai genitali o nella bocca. La diagnosi si basa su una accurata anamnesi, in cui indagare i principali comportamenti a rischio, sulla conoscenza della prevalenza delle principali MST nelle specifiche aree geografiche di provenienza e su specifici esami di laboratorio e visite specialistiche. Gran parte delle malattie sessualmente trasmissibili, al giorno d'oggi, fortunatamente possono essere prevenute e curate efficacemente. È questo il caso, ad esempio, della sifilide, della gonorrea o della clamidia. Altre forme più gravi, quali ad esempio l'Epatite B, l'HIV (Aids) o l'HPV, non sono curabili ma sono controllabili.

Il convegno Artemisia Onlus

Il Convegno Artemisia Onlus - che si è tenuto il giorno 18 gennaio 2020 - ha preso spunto dai dati statistici di riferimento per definire l’importanza della prevenzione e della diagnosi precoce delle MST: attraverso un approccio multidisciplinare, il seminario ha offerto gli elementi conoscitivi necessari a comprendere i meccanismi patogenetici delle infezioni, i rischi correlati, i sistemi di prevenzione, i criteri di refertazione, i percorsi diagnostici ed i trattamenti farmacologici e chirurgici.

Le competenze specialistiche del parterre di relatori multidisciplinare erano rivolte a studenti universitari e ad oltre 100 professionisti, in particolare a ginecologi, andrologi, dermatologi, pediatri, medici di medicina generale, infettivologi, anatomopatologi, biologi, genetisti, otorinolaringoiatri, virologi, gastroenterologi, medici di medicina interna, medici di medicina del lavoro, medici di chirurgia generale, urologi, medici di medicina nucleare, radiologi, medici legali, ostetrici, tecnici di laboratorio, infermieri e psicologi. Sono stati attribuiti, gratuitamente, 8 crediti ECM per la ricchezza dei contenuti e l'alto valore scientifico delle innovative soluzioni cliniche e delle ricerche illustrate.

Nella giornata sono stati ampiamente trattati, e corredati con dati statistici e case report, gli aspetti clinici delle principali MST e le cause dell’insorgenza, la diagnostica strumentale clinica, citologica e radiologica, la diagnostica di laboratorio, le terapie antibiotiche, antivirali e chirurgiche e la profilassi vaccinale. Inoltre sono stati affrontati argomenti giuridici relativi alle responsabilità del medico rispetto alle prestazioni sanitarie connesse all’insorgenza delle patologie ed alla diagnosi precoce, nonché approfondimenti relativi al corretto approccio psicosociale al paziente con finalità di prevenzione sanitaria.