La Lega Pro, i progetti e un racconto

«La primavera è arrivata puntuale. In silenzio, nel silenzio delle strade. Il mio mondo è quella finestra della cucina con le tende ricamate da nonna». Inizia così il racconto della quarantena. Di un periodo sospeso, che ha "fermato la corsa". Frasi che compongono il testo scritto d Gaia Simonetti, addetto stampa Lega Pro, che è salito sul podio del concorso letterario delle Biblioteche comunali di Firenze e del Comune di Firenze, "Biblioteche chiuse? Pensieri aperti!" nato durante i mesi di lockdown.



La quarantena non ha fermato il cuore che emerge dall'inchiostro di questo racconto e neanche quello del calcio della C con oltre 1300 iniziative sociali con tutti e 60 i club. Hanno fatto tutti squadra nel sociale: dirigenti, giocatori e tifosi. Continuano le iniziative a carattere solidale della Lega Pro e dei suoi club. «Il cuore non ha limiti - spiega Gaia Simonetti - e dà vita a nuovi iniziative in aiuto a chi ha bisogno». Compie 30 anni, tra non molto, un progetto che ha visto tra le prime, nel calcio, la Lega Pro: le adozioni a distanza di bambini da parte dei club della C con il supporto della Caritas Children.