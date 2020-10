Alice nella Città, dal 15 al 25 ottobre a Roma il cinema sarà young

Una Città di Cinema. Ecco Roma. Tutto pronto o quasi, dal 15 al 25 ottobre, nel quadro della Festa del Cinema, entra in scena la XVIII edizione di Alice nella Citta?, sezione autonoma dedicata alle giovani generazioni diretta da Gianluca Giannelli e Fabia Bettini e organizzata dall’Associazione Culturale PlayTown Roma, con il sostegno della Direzione Generale Cinema del MiBACT, della Regione Lazio, del Comune di Roma, in collaborazione con EUR Spa e Fondazione Cinema per Roma, grazie a TIMVISION, Main e Cultural Partner dell’evento, e al contributo di BNL-BNP Paribas, Campari e Cotril. Quest’anno si allargano gli spazi: alle sale dell’Auditorium Parco della Musica e del Cinema Caravaggio, si aggiungera? l’Auditorium de La Nuvola di Fuksas all’EUR, che si aprira? per la prima volta al cinema.

Da sempre attenta ai temi legati alle giovani generazioni, Alice nella Citta? presentera? un programma di anteprime assolute, esordi alla regia e proposte originali. 11 + 1 le opere del “Concorso Young Adult”, 7 “Eventi Speciali”, mentre il “Fuori Concorso” raccoglie 5 film con una forte attenzione al cinema del reale. Novita? di questa edizione la sezione “Sintonie” pensata in collaborazione con Venezia 77 che raccogliera? 6 film della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica 2020. 4 serie tv, 3 restauri e 26 cortometraggi (10 in concorso, 14 fuori concorso, 2 eventi speciali) selezionati in collaborazione con Premiere Film. Una selezione che, come per la passata edizione, mettera? l’accento sul cinema italiano con proiezioni di film, documentari e cortometraggi di giovani promesse. Atteso Pietro Castellitto e i suoi “Predatori” domenica 18 ottobre alle 18, Sala Alice La Nuvola.