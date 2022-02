Nuovo Totocalcio, Jackpot da un milione: il Tredici fa ancora sognare gli italiani

ROMA - Rinnovato, ripulito, scrostato dalle ruggini del tempo, il “Tredici” torna a volare e tocca il milione. La cifra, tonda e simbolica, spiega agipronews, sarà messa in palio, nel concorso di questa settimana, dal nuovo Totocalcio, salvato dall'estinzione e riproposto da quest'anno in una nuova formula. Un restyling che sta dando frutti interessanti, considerato che le 160 mila colonne giocate nel primo concorso, il 4 gennaio, sono diventate la settimana scorsa 447 mila. La nuova versione, studiata per rendere il gioco più duttile, prevede 8 partite obbligatorie e una rosa di gare opzionali, non solo italiane. A seconda dei gusti, si può puntare a indovinare da tre a undici partite, oppure puntare al bersaglio grosso: il Tredici, appunto, da costruire con gli otto eventi obbligatori e 5 scelti tra gli opzionali. E se nessuno li indovina tutti, la parte del montepremi non assegnata costituisce il Jackpot per il concorso successivo. Ed ecco il motivo per cui questa settimana un eventuale tredicista solitario porterebbe a casa più di un milione, per la prima volta dopo anni di vincite a dir poco anonime.