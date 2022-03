 KeepnFit: l'applicazione social wellness per gil appassionati di fitness 

Attività fisica, natura, benessere, socializzazione, sostenibilità, ecologia, riscoperta e valorizzazione dei parchi cittadini. Sotto questi valori oltre 100 persone si sono ritrovate a Villa Torlonia a Roma per partecipare a 6 eventi e lezioni di fitness e zumba. L'interessante iniziativa è stata organizzata tramite l'applicazione KeepnFit , social wellness che permette di gestire e partecipare agli eventi senza limiti di spazio e tempo.

Questa start up innovativa è stata ideata da un gruppo di giovani i quali hanno creato KeepnFit per mettere in contatto diretto gli appassionati del fitness e del benessere con istruttori e personal trainer professionisti. Grazie all'applicazione ogni settimana oltre 30 eventi vengono organizzati da personal trainer ed istruttori di tutta Italia e presto tanti altri parchi e città ne saranno palcoscenico naturale.