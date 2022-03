La sfida della solidarietà domani a Gr Parlamento

Venerdì 11 marzo alle ore 20.30 su Radio GR Parlamento in “La sfida della solidarietà” , Paola Severini Melograni dialoga con tre mamme di cuore e coraggio: Gaia Simonetti, Laura Cozzi, Giovanna Carboni, che raccontano la loro storia dolorosa ma ricca di speranza.



Il coraggio delle mamme, la loro forza, il coraggio di riprendere la vita per mano. Un messaggio potente, ancora più forte, nel momento storico in cui stiamo vivendo. Sono una parte delle mamme del libro, curato dalla giornalista fiorentina Gaia Simonetti, “Lettere senza Confini” (ADV Edizioni) che hanno scritto una lettera ai figli che hanno perso, che “sono volati via”, come dicono le stesse madri. E’ stato un “viaggio, iniziato scavando nell’anima, tra le salite della vita e compiuto grazie al supporto di un alleato ritrovato come il coraggio.



"Il coraggio è quella luce per continuare a camminare anche quando il giorno è buio”. Ne sono convinte Gaia, Giovanna, Laura, Paola, Stefy e Stefania. Le loro lettere dedicate ai figli scomparsi hanno ancora tempi verbali al futuro e hanno “incontrato” tante mamme e papà in Italia, ma anche nel mondo.