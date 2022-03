Javier Zanetti racconta le leggende del calcio nella video-serie "I Fantastici 10"

ROMA - Dieci racconti sui grandi calciatori del presente e del passato, raccontate da un'altra leggenda del pallone. Inizia oggi la video-serie targata Javier Zanetti, ospite speciale del sito di dati e statistiche Calcio.com: la bandiera nerazzurra sarà protagonista dell'iniziativa "I Fantastici 10", in cui racconterà le storie di dieci campioni incontrati dentro e fuori dal campo. Episodi e aneddoti inediti che vedranno protagonisti Baggio, Kakà, Maradona, Ronaldo il Fenomeno e Zidane, ma anche campioni di anni più recenti o ancora in attività come Lautaro Martinez, Lukaku, Messi, Iniesta e Xavi. Oltre alle video-pillole, per Zanetti sarà anche l'occasione per promuovere le attività di beneficenza portate avanti con la Fondazione PUPI, l'organizzazione no profit fondata insieme alla moglie, impegnata nella protezione dei diritti di bambini e adolescenti. Un progetto che vedrà Calcio.com supporter della Fondazione, sia attraverso la promozione delle attività benefiche svolte dalla onlus, sia con lo sviluppo congiunto di nuove iniziative. La sinergia proseguirà nelle prossime settimane anche con dirette live sui canali social ufficiali del portale, in cui Zanetti commenterà gli avvenimenti calcistici clou della stagione.