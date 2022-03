L’Integrity Tour della Lega Pro fa tappa a Pescara

Due giorni di incontri proficui e istruttivi, quelli vissuti dalla prima squadra e dal suo settore giovanile di Pescara, dove si è svolto il quarto appuntamento dell’Integrity Tour 2021-2022. L’undicesima edizione del progetto, nato dalla collaborazione tra Lega Pro e Sportradar AG per contrastare il fenomeno del match fixing, prosegue il suo percorso formativo, fornendo agli atleti tutte le informazioni utili e gli strumenti per difendersi dalle frodi sportive. La prima squadra, insieme all’allenatore Gaetano Auteri, al direttore sportivo Luca Matteassi e allo staff tecnico e sanitario del Pescara, ha assistito giovedì al primo incontro mentre oggi è toccato ai ragazzi del settore giovanile con il responsabile Angelo Londrillo: il delicato tema delle frodi sportive è stato affrontato da Giovanni Marchi, Integrity Officer della Lega Pro, l’Avv. Marcello Presilla, Responsabile Integrity per l’Italia di Sportradar AG e Andrea Fiumana, Referente AIC per il Centro Italia. Sono stati più di cento gli incontri finora, compresi quelli con le squadre giovanili organizzati in questi anni e con più di tredicimila atleti formati.