Premio giornalistico USSI “Lo sport e chi lo racconta”: decisi i vincitori dell’edizione 2021

RADIO – Dario Ricci (Radio24) ha vinto nella sezione “reportage radio” con il sevizio: “Sulle strade di Valentino Rossi”. Dietro di lui si sono classificati : Maurizio Ruggeri Fasciani (RadioRaiUno) e Mirko Mazzali (web radio 5.9).

VIDEO – Monica Matano (Raisport) è risultata prima nella sezione “reportage video” con il servizio “Nicole Orlando: vietato dire non ce la faccio”. Sul podio il duo Stefania Cappa e Manuel Notari (Web Raisport) e Alessandria D’Angiò (Raisport).

FOTOGRAFIA –Nella sezione “fotografia” vittoria in rosa per merito della free lance Francesca Soli con la foto: ”All’alba vincerò, maratona di Roma 20-21”. Dietro di lei il freelance Roberto Trabucchi e Ciro Fusco (Ansa).

UNDER 40 – Fra i giovani “under 40 carta stampata e web” successo di Alberto Dolfin (La Stampa) con il servizio: “Oksana Masters, la straordinaria storia della stella delle Paralimpiadi”. Sul podio salgono anche Gabriella Cantafio (VanityFair) e ex aequo Daniele Bartocci(Football news 24) con Filippo Cornacchia (Tuttosport).

OVER 40 – Infine un’altra vittoria femminile fra gli “over 40 carta stampata e web” per merito di Monica Colombo (Corriere della Sera) con il servizio: ”Milan-Inter, la coreografia del derby: nata nei giorni più bui del Covid”. Dietro di lei Alberto Caprotti (Avvenire) e Romina Gobbo (Credere).

Ai vincitori andrà un premio di mille euro, ai giornalisti arrivati secondi una menzione.

LA GIURIA – La giuria del premio era composta da Gianfranco Coppola, presidente Ussi, con il consiglio di presidenza formato da Mimma Caligaris, Riccardo Signori, Giuliano Veronesi, Mario Zaccaria, Mario Frongia, Guido Lo Giudice. E con loro Vittorio Di Trapani, per la Federazione della stampa, Dino Frambati per l’Ordine dei Giornalisti, Valerio Piccioni (Gazzetta dello Sport) , Francesco De Core (Corriere dello sport), Luisa Rizzitelli (Il Fatto Quotidiano) e Mauro Berruto (ex ct pallavolo, tiro con l’arco e giornalista). La premiazione avverrà il 4 aprile a Roma, presso il Salone d’Onore del CONI.