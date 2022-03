Derby del Campidoglio: l'Assemblea Capitolina in campo tra sport e solidarietà

Consiglieri e Assessori di Roma Capitale tifosi della Lazio e della Roma si affronteranno il 20 marzo alle 10,30 presso il Dabliu EUR sport club a Viale Egeo 98. Una stracittadina in salsa capitolina in nome della solidarietà, che vedrà giocare nella stessa squadra esponenti politici che quotidianamente siedono su banchi contrapposti in Assemblea Capitolina. Un'iniziativa per ricordare a tutti che il derby deve essere un momento di tifo e passione, elementi che da sempre rendono unico il derby della Capitale. Con l'occasione saranno raccolti fondi che verranno donati alla Fondazione S.S. Lazio e all'AS Roma per sostenere le iniziative solidali intraprese a favore del popolo ucraino. Pur essendo un derby che tutti vogliono vincere, l'unico risultato che conta sarà la solidarietà e la passione per la propria squadra del cuore.

Lo dichiarano in una nota Claudia Pappata' presidente del Lazio Club Campidoglio e Federico Rocca presidente del Roma Club Campidoglio. “Ringrazio di cuore - le parole della presidente della Fondazione S.S. Lazio 1900 Gabriella Bascelli - i club capitolini di Lazio e Roma. Specialmente in questo momento doloroso, ci conforta il fatto che insieme e uniti possiamo provare ad aiutare chi è in difficoltà al massimo delle nostre possibilità e oltre, lanciando con forza il messaggio che la rivalità sportiva si annulla quando è in gioco la dignità e la salvezza della persona umana.